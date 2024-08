Ambipar anuncia projeto com cooperativa de reciclagem, que prevê catador com triciclo elétrico

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/08/2024 - 20:44 Para compartilhar:

A Ambipar, empresa de gestão ambiental, anunciou na noite deste domingo (25) uma parceria com a Associação Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (Ancat) para a criação do Projeto Circular, com o objetivo de profissionalizar as cooperativas de reciclagem do Brasil. O projeto prevê ainda a substituição das tradicionais carroças dos catadores de material reciclável por triciclos elétricos.

A Ancat possui 512 cooperativas associadas e 766 mil toneladas de resíduos recuperados, representando mais de 20% da coleta de material reciclável no Brasil. Ao todo, a associação consegue abranger um ecossistema de até 3 mil cooperativas e cerca de um milhão de catadores, informa um comunicado da Ambipar na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

“O Projeto Circular consiste na transformação das operações dessas cooperativas, por meio da profissionalização de todo o processo de tratamento dos resíduos”, afirma o documento. A companhia observa que a iniciativa vai “apoiar a formalização dos trabalhadores cooperados, a instalação e renovação de equipamentos para manuseio e separação dos materiais além de implementação de gestão voltada à produtividade”.

Sobre a troca das carroças por triciclos elétricos, a Ambipar ressalta que o objetivo “é facilitar o transporte, aumentar a produtividade e diminuir a carga, otimizando assim o trabalho braçal com o uso de energias limpas e sustentáveis para o meio ambiente”.