Ambipar anuncia aquisição de Custom Environmental Services, nos EUA

A Ambipar anunciou nesta terça-feira, 5, a aquisição total das quotas da Custom Environmental Services (CES), através de sua controlada integral indireta Ambipar Holding USA. O valor da operação não foi divulgado.

A empresa, sediada no Estado do Colorado (EUA), tem mais de 20 anos de atuação no mercado norte-americano de respostas a emergências, especializada em atendimentos terrestres (rodoviário e industrial). A companhia teve faturamento de US$ 4 bilhões em 2019.

Segundo a Ambipar, as aquisições não serão submetidas à aprovação dos seus acionistas.

