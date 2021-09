Ambipar anuncia aquisição da Lehane Environmental e expande atuação para Europa

A Ambipar Participações e Empreendimentos informou nesta segunda-feira a aquisição de 100% da empresa Lehane Environmental & Industrial Services Ltd, através de sua controlada integral indireta Ambipar Holdings UK Limited. O valor da operação não foi informado.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que a compra está em linha com o plano de expansão. A companhia passa a contar agora com 11 bases localizadas na região e com presença em 6 Países. “A aquisição expande geograficamente a presença da companhia na Europa; amplia a capilaridade de atendimento, reduzindo o tempo de resposta; gera sinergias operacionais, administrativas e oportunidades de cross selling; em linha com o seu plano estratégico de crescimento, com captura de sinergias e potencial maximização das margens e retorno”, afirma.

Fundada em 1976, a Lehane Environmental possui 45 anos de know how acumulados em atendimentos de emergências ambientais e serviços industriais. Possui 2 bases operacionais na Irlanda, em Cork e Dublin.

Conforme a Ambipar, a Lehane Environmental, neste momento, torna-se Ambipar Response, que agora conta com a gestão estratégica e estrutura do Grupo Ambipar para impulsionar o seu crescimento no mercado europeu.

A companhia esclarece que esta aquisição não será submetida à aprovação dos seus acionistas, tampouco ensejará direito de recesso, tendo em vista que foi realizada por meio de sua subsidiária, de capital fechado; e o preço pago não ultrapassar uma vez e meia o maior dos três valores previstos no artigo 256, II da Lei no 6.404/76.

