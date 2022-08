Ambipar adquire Ridgeline, de serviços ambientais de óleo, gás e mineração

A Ambipar Participações e Empreendimentos comunicou a aquisição de 100% da empresa Ridgeline Canada Inc, por meio de sua controlada integral indireta Ambipar Holding Canadá. O valor do negócio não foi informado.







Fundada em 1999, a Ridgeline é especialista em atendimento a emergências e serviços ambientais para empresas dos setores de óleo e gás, utilities, mineração e construção. Possui 16 bases localizadas nas províncias de British Columbia, Alberta e Saskatchewan, complementares à atual estrutura da Ambipar no Canadá. Com o fechamento da compra, a Ridgeline torna-se Ambipar Response.

Em 2021, a Ridgeline teve um faturamento de 34,1 milhões de dólares canadenses, equivalente a R$ 150 milhões, e um Ebitda de 4,2 milhões de dólares canadenses equivalente a R$ 18,5 milhões.

Esta é a sexta aquisição da Ambipar no Canadá e a décima terceira na América do Norte, que passa a contar com 48 bases estrategicamente localizadas na região. A transação expande geograficamente a presença da companhia no continente, adicionando novas províncias no Canadá onde não estava presente e aumenta o portfólio de serviços ambientais oferecidos. Além disso, gera sinergias operacionais, administrativas e oportunidades de cross selling.

A companhia afirma que esta aquisição não será submetida à aprovação dos seus acionistas nem dará direito de recesso, por ter sido realizada por meio de sua subsidiária, de capital fechado, e porque o preço pago pela aquisição não ultrapassa os valores previstos em lei.