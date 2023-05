Ambiente do Congresso é para aprovar o novo marco fiscal e MPs, diz Padilha

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 04/05/2023 - 21:06 Compartilhe

(Corrige erro de digitação no título)

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) – O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta quinta-feira que o clima do Congresso Nacional é favorável à aprovação tanto do novo arcabouço fiscal, quanto de medidas provisórias de interesse do governo.

“O ambiente no Congresso é para aprovar”, disse o ministro em entrevista ao programa Flow Podcast, questionado sobre a receptividade do Legislativo para o novo arcabouço fiscal. “Estou confiante que o Congresso vai aprovar.”

O ministro repetiu a mesma resposta ao ser questionado sobre a MP que reorganiza ministérios –“O ambiente é para aprovar”– e citou ainda outras medidas de interesse do governo, como a do Minha Casa, Minha Vida.

Padilha também contemporizou a derrota sofrida no Parlamento pelo governo na véspera, quando o Câmara dos Deputados aprovou um projeto de decreto legislativo que susta parte de decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que altera o marco legal do saneamento.

“Às vezes tem derrota mas em seguida tem vitória”, disse, comemorando a aprovação nesta quinta-feira na Câmara de projeto que estabelece medidas para assegurar a igualdade salarial entre homens e mulheres.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias