Ambição de Fred por alcançar Top3 de artilharia é trunfo para o Fluminense se firmar na briga por G4 De volta ao Tricolor nas Laranjeiras na partida contra o Santos, neste domingo, camisa 9, que tem 151 gols na história do Brasileirão, está a dois de alcançar Edmundo

A expectativa do Fluminense por encerrar o Brasileirão no G4 e se classificar diretamente para a fase de grupos da Libertadores-2021 passa pelo retorno de Fred. O camisa 9, que se recuperou de um edema na coxa direita tem neste domingo, contra o Santos, às 18h15, na Vila Belmiro, a chance de manter o Tricolor das Laranjeiras no caminho certo e de se aproximar de um feito no Brasileirão. Ele está com 151 gols, apenas dois a menos que Edmundo, terceiro colocado no panteão de goleadores da competição nacional.

Com seu poderio ofensivo distribuído em 307 jogos (média de 0,49 por partida), Fred volta ávido por deslanchar após uma edição de 2020 na qual vem contribuindo de outras maneiras para a equipe. O jogador de 37 anos, que balançou as redes em quatro oportunidades, vem fazendo o pivô e servindo seus companheiros de Fluminense em lances decisivos.

> Veja a tabela do Brasileiro-2020 e simule as últimas rodadas!



Contudo, o embate na Vila Belmiro pode ao menos encaminhar a chegada de Fred à lista de principais artilheiros da história do Brasileirão. Para isto, o Tricolor das Laranjeiras conta com uma mudança no setor ofensivo.

Por questões contratuais, Felippe Cardoso não pode atuar com a camisa tricolor diante do Santos e sequer voltará a jogar pelo Fluminense. A tendência é que o jogador de 37 anos tenha, no duelo na Vila, Lucca como seu parceiro de ataque.

Prestes a encerrar sua participação no Brasileirão-2020, rever Fred com sua ambição por gols e ainda mais motivado por alcançar um feito na carreira será crucial para o Fluminense projetar um 2021 no qual regressa à Copa Libertadores.

