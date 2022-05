Ambev tem lucro acima do esperado no 1º tri, com crescimento dos volumes de cerveja

(Reuters) – O lucro líquido da cervejaria Ambev subiu 29,1% no primeiro trimestre de 2022 em relação a igual período do ano passado, diante do aumento dos volumes, impulsionado pelas unidades no Brasil e na América do Sul, disse a empresa nesta quinta-feira.





O lucro líquido ficou em 3,53 bilhões de reais entre janeiro e o fim do março, acima da estimativa de 2,79 bilhões de reais, segundo dados compilados pela Refinitiv. O desempenho também foi alavancado pelo resultado financeiro da companhia.

“Entregamos crescimento de volume e Ebitda (resultado operacional), apesar da volatilidade da indústria em diversos mercados e de os custos continuarem sob pressão”, disse o presidente-executivo da Ambev, Jean Jereissati, em comunicado.

A receita líquida trimestral da Ambev subiu 10,8% ano a ano, para 18,44 bilhões de reais, ligeiramente acima da estimativa média de mercado de 18,03 bilhões de reais.

Os volumes cresceram 3,6%, um número que a Ambev, subsidiária da belga Anheuser-Busch InBev, considerou positivo, dada a nova onda de infecções por Covid-19 impulsionada pela variante Ômicron e o adiamento dos desfiles de carnaval do Brasil para o segundo trimestre.

O resultado operacional medido pelo lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado aumentou 3,7% no trimestre ante um ano antes, para 5,52 bilhões de reais, praticamente em linha com as projeções, mas a margem Ebitda ajustada caiu 2 pontos percentuais, a 30%.

“Como esperado, as pressões de custo… devido aos aumentos do preço das commodities já previstos”, disse a Ambev em comunicado.

(Por Gabriel Araujo)