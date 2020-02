Ambev registra aumento de 1,4% no volume vendido de cerveja no Brasil no 4º tri

A Ambev registrou aumento de 1,4% no volume vendido de cerveja no Brasil no quarto trimestre de 2019 ante mesmo período do ano anterior, chegando a R$ 23,597 milhões de hectolitros. No acumulado de 2019, a alta foi de 3,2% ante 2018, em um montante de R$80,263 milhões de hectolitros.

Houve também aumento de 1,2% na receita líquida no quarto trimestre de 2019, para R$ 7,561 bilhões. Com isso, a receita líquida por hectolitro (ROL/hl) caiu 0,2% no período. Em 2019, a receita líquida cresceu 5,6% ante 2018, e a receita líquida por hectolitro teve alta de 2,4%.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado nos negócios de Cerveja no Brasil no quarto trimestre caiu 12,5% na comparação com igual período de 2018, para R$ 3,395 bilhões, com contração de margem Ebitda de 710 pontos-base para 44,9%, “pressionada por um forte aumento nos custos de commodities e câmbio”, segundo a companhia.

No acumulado do ano a queda no Ebitda ajustado foi de 6,5%, para R$ 10,1 bilhões.