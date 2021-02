Ambev doa R$ 100 para 2,8 mil catadores neste carnaval

A Ambev divulgou há pouco que firmou uma parceria com a Associação Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (Ancat) para doar R$ 100 de auxílio financeiro para 2,8 mil profissionais desse setor em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Salvador.

A cervejaria informou que essas cinco capitais foram as praças onde a Ambev atuou no carnaval de 2020 junto com os catadores, que agora estão sem uma fonte de renda extra.

“O apoio da Ambev aos catadores neste momento difícil fortalece nossa parceria e demonstra o reconhecimento dos catadores como prestadores de serviços oficiais do carnaval” segundo Roberto Rocha, presidente da Ancat, em nota.

