Amber Heard vende casa para pagar dívida após julgamento com Johnny Depp, diz site

Amber Heard vendeu uma mansão de sua propriedade na Califórnia por US$ 1 milhão para pagar dívida que contraiu com processo contra o ex-marido Johnny Depp. A informação foi divulgada pelo TMZ neste domingo (31).







A atriz foi condenada a pagar indenização de US$ 10,35 milhões (cerca de R$ 53,58 milhões) no processo de difamação movido contra ela pelo ator, em razão de um artigo publicado no Washington Post, em 2018, no qual o acusa de agressão e abuso moral. Em contrapartida, no processo de agressão, Depp foi derrotado e a indenização é de US$ 100 milhões ( cerca de R$ 476 milhões).