‘Amber Brown’: Nova série infantil baseada em saga literária ganha trailer pela Apple TV+

A Apple TV+ divulgou recentemente o trailer oficial de ‘Amber Brown’, nova série infantil baseada na saga literária de Paula Danziger. A estreia está prevista para 29 de julho na plataforma.

‘Amber Brown’ gira em torno de uma jovem garota que encontra sua voz através da música e da arte, no desperta do divórcio dos pais e da mudança da melhor amiga. O elenco também conta com Darin Brooks (Max), Ashley Williams (Pam), Michael Yo (Philip) e Liliana Inouye (Brandi).