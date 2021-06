Âmbar Energia compra térmica Uruguaiana da argentina Seasa

A Âmbar Energia, braço do grupo J&F, comprou a Central Térmica Uruguaiana (CTU), que pertencia ao grupo argentino San Atanasio Energía (Saesa). O valor da aquisição não foi informado pela empresa.

Com a aquisição do empreendimento de 640 megawatts (MW) de geração a gás natural, a empresa pretende chegar a uma capacidade instalada total de 1,16 gigawatts (GW). A Âmbar já possui no seu portfólio uma termelétrica em Cuiabá, no Mato Grosso

A CTU fica na cidade gaúcha de Uruguaiana, que faz fronteira com a Argentina, o que pode viabilizar a aquisição de gás natural do país vizinho.

Segundo a empresa, equipes de engenharia já trabalham para colocar a usina em operação o mais rápido possível, para atender ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

A Âmbar também pretende investir em energia solar. Segundo a empresa, nos próximos 12 meses, serão aportados R$ 150 milhões na construção de micro e mini usinas fotovoltaicas em sistema de geração distribuída para atender demandas já contratadas por clientes. Há previsão também de investimentos em geração eólica.

Veja também