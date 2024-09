Amazônia Para Sempre: Rock in Rio e The Town anunciam espetáculo em palco flutuante

Da redação, com Estadão Conteúdoi Da redação, com Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-estadao-conteudo/ 21/09/2024 - 18:28 Para compartilhar:

Com o objetivo de chamar a atenção do Brasil e do mundo para a 30.ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-30), da ONU, que acontece em Belém, em 2025, a produção do Rock in Rio e do The Town anunciou neste sábado, 21, a realização do espetáculo Amazônia para Sempre.

O show contará com uma grande atração internacional cujo nome não foi divulgado e acontecerá em um palco flutuante, em forma de vitória regia, no meio da floresta Amazônica. O espetáculo será transmitido internacionalmente.

“Temos o compromisso de usar nossos festivais como ferramenta de engajamento para um mundo melhor”, afirmou a empresária Roberta Medina em coletiva de imprensa. “E não há cenário de mundo melhor sem uma Amazônia preservada. O show tem por objetivo dar visibilidade e contribuir para a proteção do clima e da biodiversidade do planeta.”

Na mesma apresentação, foram anunciadas as datas do festival The Town, em São Paulo. O evento terá sua segunda edição em 2025, nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, na Cidade da Música, no Autódromo de Interlagos.