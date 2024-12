Amazônia Para Sempre anuncia iniciativas de preservação da floresta que serão financiadas pelo projeto

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/12/2024 - 19:42 Para compartilhar:

Rock in Rio e The Town anunciam uma contribuição valiosa para o enfrentamento global às mudanças climáticas. O Projeto Amazônia Para Sempre, promovido pelos festivais, com apoio da Vale, selecionou seis iniciativas de organizações sem fins lucrativos que serão beneficiadas por edital privado com verba de R$2 milhões.

Os escolhidos desenvolvem ações como promoção dos direitos das mulheres, geração de renda, conservação da natureza, turismo de base comunitária, agroecologia, reciclagem e valorização da cultura tradicional, na Região Metropolitana de Belém.

As instituições beneficiadas pelo projeto são: Instituto Peabiru, Associação de Apoio à Economia Popular da Amazônia – AmazonCred, Associação da Comunidade Quilombola Sítio Cupuaçu/Boa Vista (ASCOMQUISC), Associação dos Recicladores e Recicladoras de Ananindeua (ARECICLANANIN) e Cooperação da Juventude Amazônida para o Desenvolvimento Sustentável.

Amazônia Para Sempre é parte de uma série de iniciativas que visam combater as mudanças climáticas, por meio da redução de emissões de gases do efeito estufa (GEE), para colaborar com o desafio do Brasil, que se comprometeu a reduzir suas emissões em 67% até 2035. Este compromisso é a NDC, sigla em inglês para Contribuição Nacionalmente Determinada, assumida pelo país com as Nações Unidas (ONU).

Foram quase 100 inscrições de projetos que passaram por um processo de seleção conduzido por um comitê independente, formado por representantes dos parceiros do projeto e da sociedade civil. Além disso, todo o processo de seleção contou com a supervisão da consultoria ponteAponte, especializada em qualificar investimentos privados visando o fortalecimento do impacto socioambiental positivo.

“Há 18 anos começamos a fazer a nossa parte e agora damos um novo passo importante para deixar um legado de longo prazo. Para diminuir os efeitos das mudanças no clima, é fundamental reduzir as emissões. E isso se faz conservando e regenerando as florestas e valorizando as pessoas que cuidam dela. Esse é o objetivo do edital, é a contribuição que queremos dar e os projetos premiados refletem esse compromisso.”, afirma Roberta Medina, vice-presidente de reputação de marca da Rock World, empresa que criou e organiza o The Town e o Rock in Rio e produz o Lollapalooza Brasil.

O objetivo do projeto Amazônia Para Sempre é impulsionar iniciativas que contribuam para a redução das emissões, por meio da preservação e da regeneração de áreas florestais, da bioeconomia e da transição justa. Os festivais, por sua vez, já realizam inventário e neutralizam suas emissões, além de apostar na gestão adequada e diminuição na geração de resíduos.

Cinturão verde das abelhas e quintais agroecológicos

Em Belém, um dos projetos contemplados foi o Mulheres Amigas das Abelhas, do Instituto Peabiru, que já beneficia 40 famílias entre quilombolas e ribeirinhas, para a geração de renda, atua para melhorar a polinização de espécies e a conservação das florestas. A proposta é ampliar as famílias cuidadoras de abelhas nativas para formar um “Cinturão Verde Das Abelhas”, com o objetivo de combater o desmatamento e as queimadas no entorno de Belém, contribuir para diminuir os impactos das mudanças climáticas, ao mesmo tempo em que promove a geração de renda local, a educação ambiental e a restauração florestal.

Já em Barcarena, o projeto “Quintais Agroecológicos: Soberania Alimentar e Geração de Renda na Comunidade Quilombola do Sítio Cupuaçu/Boa Vista” é desenhado para implementar práticas sustentáveis que garantam as opções econômicas, sociais e ambientais a longo prazo. A iniciativa promove o cultivo de hortas e quintais agroecológicos com foco em espécies nativas e sem o uso de agrotóxicos. Dessa forma, além de colaborar com o combate à poluição do solo e da água, também incentiva a utilização eficiente dos recursos naturais, através da implementação de técnicas de manejo sustentável, como o uso de eficiência eficiente e o aproveitamento da água da chuva. Além disso, serão realizados workshops que integrarão práticas tradicionais de cultivo e conhecimentos modernos, incentivando a troca de saberes entre as mulheres da comunidade.

O benefício aos projetos faz parte de uma série de ações ligadas ao território amazônico, que incluem um espetáculo histórico no coração da floresta e o grande concerto na área urbana de Belém. A seleção das iniciativas foi realizada por uma comissão formada por representantes da Rock World, empresa que criou e realiza os festivais Rock in Rio e The Town; da Vale e do Pacto Global da ONU – Rede Brasil e acompanhou todas as etapas do cronograma previsto no edital. Os critérios utilizados foram relevância e impacto, sustentabilidade, inovação, participação comunitária e viabilidade técnica e orçamentária.

Iniciativas selecionadas

Instituição: Instituto Peabiru

Projeto: Mulheres Amigas Das Abelhas

Município: Belém

Instituição: Associação de Apoio à Economia Popular da Amazônia AmazonCred

Projeto: Turismo de base comunitária na APA da Ilha do Combú

Município: Belém

Instituição: Associação da Comunidade Quilombola Sítio Cupuaçu/Boa Vista – ASCOMQUISC

Projeto: Quintais Agroecológicos: Soberania Alimentar e Geração de Renda na Comunidade Quilombola do Sítio Cupuaçu/Boa Vista

Município: Barcarena

Instituição: Associação dos Recicladores e Recicladoras de Ananindeua – ARECICLANANIN

Projeto: RECICLANANIN

Município: Ananindeua

Instituição: Cooperação da Juventude Amazônida para o Desenvolvimento Sustentável

Projeto: Festival Muita Onda

Município: Belém

Instituição: Instituto Amigos da Floresta Amazônica -ASFLORA

Projeto: Introdução de práticas de agrofloresta

Município: Belém

Espetáculo emocionante no Rio Guamá

O edital é parte das ações do Rock in Rio e do The Town, festival que acontece em São Paulo a partir de 6 de setembro de 2025. Esse também é o mês do espetáculo inédito “Amazônia Para Sempre” que vai colocar a região no centro da mídia nacional e internacional, celebrando a icônica floresta e chamando a atenção do mundo para a 30ª Conferência das Partes para o Clima (COP 30), promovida pela Organização das Nações Unidas, que será realizada dois meses após o evento na mesma cidade. Os festivais vão realizar – através do projeto – uma mega apresentação, protagonizada por um grande artista internacional, a ser anunciado em breve, num emblemático palco flutuante, em formato de vitória-régia, no Rio Guamá, com cenografia e iluminação criadas exclusivamente para promover um encontro mágico entre a música e a natureza. Esse momento épico terá transmissão nacional e cobertura internacional, com conteúdo especial que vai mostrar o espetáculo, além da cultura e da música local. Além do show que será realizado no coração da floresta, a cidade de Belém receberá também um espetáculo aberto, gratuito e com artistas regionais e nacionais, que serão divulgados em breve junto com o local que será realizado.

Amazônia Para Sempre une o The Town e o Rock in Rio, com patrocínio principal da Vale e apoio da Gerdau e da Heineken, apoio institucional do Pacto Global da ONU – Rede Brasil e parceria de conteúdo e mídia com TV Globo, jornal O Globo e Folha de S. Paulo, para convocar todos para as urgências socioambientais e a importância de se manter a maior floresta tropical do mundo preservada. O objetivo segue a mesma linha da COP 30, de unir as pessoas em torno de uma agenda global única, em prol de um mundo melhor e mais sustentável. A iniciativa reforça a importância da atuação efetiva nos desafios das mudanças climáticas, do aquecimento global, dos eventos climáticos extremos, da transição energética e das ameaças à biodiversidade e à vida como um todo. Também está associada a um longo histórico de atuações na Amazônia por meio do pilar do Por Um Mundo Melhor, da Rock World – empresa que criou e realiza os festivais Rock in Rio e The Town – como o Amazonia Live, que já plantou 4 milhões de árvores na região do Xingu desde 2016. A partir de projetos como estes, que mobilizam pessoas para atuação direta em causas urgentes, o Rock in Rio e o The Town utilizarão seu poder mobilizador junto com a força da música para unir pessoas em torno das pautas amazônicas.

Amazônia Para Sempre prevê ainda a produção de um documentário sobre os bastidores e a preparação desse show icônico que vai conectar a música ao ativismo climático para chamar atenção do mundo para a urgência do tema.