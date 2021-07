Amazonense, Werton lembra trajetória até estrear pelo Flamengo: ‘Sonhei com isso a vida inteira’ Joia de 17 anos entrou no fim da partida na vitória rubro-negra, por 2 a 0, diante do Cuiabá

Artilheiro e uma das principais joias atuais da base do Flamengo, Werton ganhou a primeira oportunidade no time profissional, na última quinta-feira, na vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Cuiabá, na Arena Pantanal e pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar do pouco tempo em campo, cerca de três minutos, um filme se passou na cabeça do jovem, que lembrou a sua labuta até a estreia de ontem:

– Sonhei com isso a vida inteira. Desde a minha saída de Benjamin Constant (cerca de 40 mil habitantes), de barco, até Manaus. Depois a chance de ir para o Rio de Janeiro fazer o teste no clube do meu coração. Passar. Confirmar que ficaria aqui. De gol em gol na base até chegar esse momento. Obrigado, Deus. Obrigado, família. Obrigado, meu Mengão – resumiu.

Aos 17 anos, o atacante amazonense foi o 21º Garoto do Ninho a atuar nesta temporada (veja mais aqui). No ano passado, na base, foram 11 gols em 16 jogos, além da convocação para Seleção Brasileira sub-18. Pelo sub-20, Werton disputou cinco jogos e fez três gols – o restante foi em ação pelo sub-17.

O vínculo de Werton com o Flamengo é válido até o fim de 2023, e a multa rescisória é de 50 milhões de euros, o equivalente a R$ 299 milhões.

O Flamengo dde Werton chegou aos 12 pontos na tabela e salta para a sexta posição, com dois jogos a menos que a maioria dos adversários. Com a molecada em alta, a equipe se reapresenta no Ninho do Urubu na tarde desta sexta e inicia a preparação para o clássico contra o Fluminense, que será disputado no domingo, às 16h, na Neo Química Arena.

