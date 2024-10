Amazonas vira diante do Avaí e mantém vivo sonho de acesso na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/10/2024 - 23:47 Para compartilhar:

O Amazonas está vivo no sonho do acesso. Jogando em casa, o time venceu o Avaí, de virada, por 2 a 1, e voltou a pontuar após derrota na rodada passada. O jogo foi válido pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e movimentou a primeira página da tabela. Os gols do time da casa foram marcados por Cocote e Miranda. Gaspar fez para os catarinenses.

Com o resultado, o Amazonas chegou aos 45 pontos e pulou para a nona colocação, diminuindo a distância para o Mirassol (50), que abre o G-4, para cinco pontos. O Avaí estacionou nos 43 e ficou no 11º lugar.

Jogando em casa, o Amazonas tomou a iniciativa da partida. Longe do seu torcedor, o Avaí escolheu explorar jogadas de contra-ataque. A primeira oportunidade aconteceu aos 21 minutos, quando Ênio cruzou e Matheus Serafim chutou por cima. Os catarinenses responderam três minutos depois, mas Hygor acabou travado por Miranda.

Aos 38 minutos, depois de algumas oportunidades criadas para os dois lados, o Avaí abriu o placar. Marcos Vinícius passou por Fabiano e cruzou para Gaspar, que chegou livre para fazer a finalização e levar o resultado positivo para o intervalo.

No segundo tempo, o Amazonas voltou determinado a virar o jogo. O time pressionou com Matheus Serafim, Diego Torres e Cocote, mas demorou a conseguir ameaçar o gol defendido por César. Depois de muitas oportunidades, Cocote deixou tudo igual. Aos 38 minutos, Sassá bateu cruzado e o meia empurrou para as redes.

A virada não demorou a acontecer. Aos 41, Sidcley cobrou falta pela direita, Miranda matou a bola no peito e finalizou. Antes de entrar, ela ainda bateu em Rodrigo Santos, para dar números finais ao equilibrado confronto na Arena da Amazônia.

Na próxima rodada, o Amazonas encara o Vila Nova, na terça-feira, às 21h30, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). O Avaí joga contra o Novorizontino, no mesmo horário, no Jorjão.

FICHA TÉCNICA

AMAZONAS 2 X 1 AVAÍ

AMAZONAS – Marcão; Cametá (Cocote), Mirandinha, Alvariño e Fabiano (Sidcley); Barros, Jorge Jiménez (Erick Varão) e Diego Torres (Rafael Tavares); Ênio (Sousa), Sassá e Matheus Serafim. Técnico: Rafael Lacerda.

AVAÍ – César; Marcos Vinícius, Gustavo Vilar, Tiago (Roberto) e Mário Sérgio; Zé Ricardo, Rodrigo Santos e Andrey (Garcez). Giovanni (Vagner Love), Gaspar (Pedro Castro) e Hygor. Técnico: Enderson Moreira.

GOLS – Gaspar, aos 38 minutos do primeiro tempo; Cocote, aos 38 e Miranda aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Diego Torres (AMA); Marcos Vinícius (AVA).

ÁRBITRO – Alisson Sidnei Furtado (TO).

RENDA – R$ 88.024,00.

PÚBLICO – 8.034 presentes.

LOCAL – Arena da Amazônia, Manaus (AM).