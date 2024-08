Amazonas vence CRB com golaço de Luan e mantém a tranquilidade na tabela da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/08/2024 - 20:23 Para compartilhar:

O Amazonas venceu bem o CRB neste sábado, na Arena Amazônia, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Alvariño e Luan garantiram a vitória do time da casa pelo placar de 2 a 0, resultado que foi importante para manter uma distância confortável em relação aos times que estão na zona de rebaixamento.

Agora, o Amazonas tem 27 pontos e ocupa a 12ª colocação, três a mais que o adversário, o CRB, que estacionou no 13º lugar e precisa de uma sequência positiva para alcançar o pelotão superior da tabela.

O jogo começou com poucas oportunidades e muitas faltas no meio campo. Com o apoio da torcida, o Amazonas foi ganhando profundidade aos poucos e encontrando espaços para assustar o gol do CRB. Antes de abrir o placar, Luan Silva acertou um lindo chute de fora da área no travessão. Pelo time alagoano, Matheus Ribeiro ofereceu perigo, mas não teve efetividade para balançar as redes.

Aos 34 minutos, o Amazonas abriu o placar. Após cruzamento de Diego Torres e desvio na grande área, Alvariño apareceu na segunda trave, livre de marcação. Ele bateu firme e celebrou o primeiro do time da casa. Ainda na etapa inicial, Matheus Serafim e Luan perderam outra grande oportunidade, com a defesa do CRB afastando o perigo praticamente sem goleiro.

A força do Amazonas fez a palestra de intervalo do técnico Daniel Paulista perder o sentido. Isso porque aos três minutos do segundo tempo, em jogada de contra-ataque, Luan recebeu um passe perfeito de Ênio em profundidade. Na frente de Matheus Albino, ele apenas deu um toque por cima, para marcar um golaço.

O jogo seguiu com o Amazonas melhor. O time da casa só não fez o terceiro porque aos 22 minutos Matheus Albino fez uma grande defesa em finalização de Serafim. As tentativas do CRB não causavam efeito e o jogo foi caminhando para o final com o desenho de uma vitória tranquila do time da casa.

Na Série B, o Amazonas volta a campo na próxima terça-feira, às 21h, novamente em casa, onde receberá a Ponte Preta. Tentando se recuperar, o CRB encara o Ceará, na quarta-feira, às 20h, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA

AMAZONAS 2 X 0 CRB

AMAZONAS – Marcão; Ezequiel, Miranda, Alvariño e Fabiano; Barros (Jorge Jiménez), Erick Varão e Diego Torres (Rafael Tavares); Ênio, Luan Silva (Sassá) e Matheus Serafim (Jonny). Técnico: Rafael Lacerda.

CRB – Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Gustavo Henrique, Saimon, Darlisson (Chay) e Willian Formiga (Ryab); Falcão (Lucas), João Pedro (João Neto) e Léo Pereira; Kleiton (Rafael Bilu) e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

GOLS – Alvariño, aos 34 minutos do primeiro tempo e Luan Silva, aos três minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS – João Neto e Darlisson (CRB).

ÁRBITRO – Edina Alves Batista (SP).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena da Amazônia, Manaus (AM).