Amazonas vence clássico e assume a vice-liderança da Série C

Dois duelos regionais marcaram os seis jogos de domingo pela oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Amazonas venceu por 2 a 0 o Manaus, em duelo estadual, enquanto o Ypiranga fez 1 a 0 sobre o São José-RS, no confronto gaúcho. A rodada vai ter ainda três jogos na segunda-feira à noite.

Sassá foi o herói do Amazonas porque marcou os dois gols no clássico com o Manaus. Esta vitória deixou o time na vice-liderança, com 15 pontos, mesma pontuação do São Bernardo, que tem uma vitória a mais: 5 a 4. O Manaus continua com nove pontos, em 14º lugar.

No estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS), o Ypiranga se deu melhor e venceu por 1 a 0 com gol de Erick Farias, subindo para a terceira posição, com 13 pontos. O São José continua com dentro do G-8 – zona de classificação -, com 12 pontos, em sexto lugar.

No duelo dos desesperados, o Aparecidense perdeu em casa por 2 a 0 para o Remo. Os dois continuam na zona de rebaixamento. O time goiano é o lanterna, com seis pontos, e já escolheu o técnico Hemerson Maria para substituir Moacir Júnior, que caiu na rodada passada. O Remo, com oito pontos, ocupa a 17ª posição.

Em Ponta Grossa (PR), no “jogo dos rebaixados”, o Operário-PR venceu por 1 a 0 o CSA. Ambos caíram da Série B no ano passado e agora tentam buscar o acesso, tanto que estão fechando o G-8, com 12 pontos cada. O Operário é sétimo por ter mais gols marcados – 8 a 7 – e o time alagoano fica em oitavo.

Na Arena das Dunas, em Natal (RN), o América-RN venceu o Brusque por 2 a 1 e deixou a zona de degola, passando agora a ter nove pontos, em 16º lugar. O Brusque é nono, com 11 pontos. No estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, o Floresta-CE empatou sem gols com o Altos-PI e se mantém em posições intermediárias. Com 10 pontos, o time cearense é 12º, enquanto o Altos é 15º, com nove pontos.

A rodada vai ter três jogos na segunda-feira à noite. O líder São Bernardo-SP vai até Belém para enfrentar o Paysandu, vice-lanterna, com oito pontos. O Figueirense-SC, com 10 pontos, em 10º lugar, pode entrar no G-8 desde que vença o Pouso Alegre-MG, com oito pontos, em 18º. Em Aracaju, o Confiança-SE, com 10 pontos, em 11º, recebe o Náutico que briga pelas primeiras posições. No momento tem 13 pontos e ocupa a quarta posição.

Confira os jogos da 8ª rodada da Série C:

SÁBADO

Volta Redonda 1 x 0 Botafogo-PB

Amazonas-AM 2 x 0 Manaus-AM

Aparecidense-GO 0 x 2 Remo-PA

Operário-PR 1 x 0 CSA

América-RN 2 x 1 Brusque-SC

Ypiranga-RS 1 x 0 São José-RS

Floresta-CE 0 x 0 Altos-PI

SEGUNDA-FEIRA





20h

Figueirense-SC x Pouso Alegre-MG

Paysandu-PA x São Bernardo-SP

21h30

Confiança-SE x Náutico-PE

