Amazonas empata, conta com tropeços de rivais e continua na liderança da Série C

O Amazonas manteve a liderança isolada da Série C do Campeonato Brasileiro, mesmo empatando sem gols com o Aparecidense-GO, neste sábado, em Manaus (AM), pela 16ª rodada. O time manauara contou com as derrotas de dois perseguidores: Brusque e Volta Redonda.

A ponta está garantida, pelo menos até segunda-feira, quando o Botafogo-PB estará em campo diante do São José-RS. No momento, o Amazonas lidera com 29 pontos, seguido por Brusque e Botafogo-PB, ambos com 27, e Volta Redonda-RJ, com 26.

O Brusque segue vice-líder mesmo tendo perdido por 2 a 0 para o Ypiranga, em Erechim (RS). A vitória deixou o time gaúcho em oitavo lugar, com 22 pontos. No Mangueirão, o Remo fez 2 a 1 em cima do Volta Redonda, e agora tem 20 pontos, em 12º.

Na briga contra o rebaixamento, o Manaus venceu por 1 a 0 o Pouso Alegre, mesmo atuando em Minas Gerais. O time do Amazonas saiu do Z-4 – zona de queda – ao atingir os 17 pontos, em 15º lugar. O time mineiro continua em situação delicada, com 12 pontos, em penúltimo lugar.

A 16ª rodada vai ter mais quatro jogos neste domingo e dois na segunda-feira. Depois desta rodada vão faltar apenas mais duas para definir os oito classificados à segunda fase e os quatro rebaixados à Série D.

CONFIRA OS JOGOS DA 16ª RODADA:

Sábado

Amazonas-AM 0 x 0 Aparecidense-GO

Pouso Alegre-MG 0 x 1 Manaus-AM

Remo-PA 2 x 1 Volta Redonda-RJ

Ypiranga-RS 2 x 0 Brusque-SC

Domingo

11h

Figueirense-SC x América-RN

16h

Altos-PI x Paysandu-PA

Náutico-PE x CSA-AL





Operário-PR x São Bernardo-SP

Segunda-feira

20h

Botafogo-SP x São José-RS

Confiança-SE x Floresta-CE

