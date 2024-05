Amazonas e Paysandu sentem o calor e ficam no empate por 1 a 1 em Manaus

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/05/2024 - 20:59 Para compartilhar:

O Amazonas queria vencer pela segunda vez na Arena da Amazônia, enquanto o Paysandu ainda buscava a sua primeira vitória na Série B do Brasileiro. Ninguém atingiu seu objetivo, neste sábado, quando empataram por 1 a 1, em Manaus (AM), pela sexta rodada. Sob forte calor, o jogo foi movimentado no primeiro tempo, mas caiu de produção na etapa final.

Com cinco pontos, o Amazonas ocupa a 15ª posição, enquanto o Paysandu, com quatro empates e duas derrotas, soma quatro pontos e continua com quatro pontos, na zona de rebaixamento, em 18º lugar.

Armado no esquema tático 4-4-2 pelo técnico Hélio dos Anjos, o Paysandu adotou de início aquela pressão total em cima do Amazonas. A estratégia funcionou, porque finalizou várias vezes e obrigou o goleiro Marcão a praticar três boas defesas.

Demorou um pouco para o time da casa conseguir ‘achar seu jogo’ dentro do esquema 4-3-3 adotado pelo técnico Adilson Batista. A melhor opção era esticar a bola para explorar a velocidade de Matheus Serafim.

Mas quem quase marcou foi o experiente lateral Patric que, de fora da área, chutou no alto e exigiu grande defesa de Matheus Nogueira, que saltou e espalmou para escanteio, aos 25 minutos. O gol saiu aos 38’, como esperado: com Matheus Serafim. Ele foi lançado em velocidade, disparou até dentro da área e chutou no alto, sem chances de defesa.

O time paraense foi atrás do empate nos minutos finais. Aos 44 minutos, Nicolas cabeceou e Marcão fez uma defesa na base da ‘manchete’. Dois minutos depois, após levantamento na área e quatro toques na bola, Isca García dominou a bola e chutou com o pé esquerdo. Este é o terceiro gol do venezuelano.

Devido ao calor, o ritmo de jogo caiu de maneira visível no segundo tempo. Aos 13 minutos, um lance plástico de Matheus Serafim, que acertou uma bela bicicleta dentro da área, e só não saiu o gol porque o zagueiro Lucas Maia tirou de cabeça quase em cima da linha.

Os dois técnicos ainda tentaram dar um fôlego novo aos times, usando de suas cinco substituições cada, porém, muita pouca coisa mudou. Nos acréscimos, por trocar empurrões, Miranda, do visitante, e Crystopher, do time da casa, foram expulsos.

Na sétima rodada, o Amazonas vai enfrentar o Mirassol, de novo, em Manaus, no dia 28, mas antes vai receber o Flamengo pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No Rio de Janeiro, o time amazonense perdeu por 1 a 0 e agora precisa ganhar por dois gols ou por um gol de diferença e decidir a vaga nos pênaltis.

O Paysandu primeiro fará o primeiro jogo final da Copa Verde diante do Vila Nova, na próxima quarta-feira, em Belém (PA). Depois volta a se concentrar na Série B, indo até Campinas (SP) para enfrentar o Guarani, no sábado (25).

FICHA TÉCNICA

AMAZONAS 1 X 1 PAYSANDU

AMAZONAS – Marcão; Patric (Ezequiel), Miranda, Diogo Silva e Fabiano; Wendell (Pará), Guilherme Xavier e Rafael Tavares (Diego Torres); Ênio (Igor Bolt), Bruno Lopes (Jô) e Matheus Serafim. Técnico: Adilson Batista

PAYSANDU – Matheus Nogueira; Léo Pereira, Quintana, Lucas Maia e Kevyn (Bryan Borges); João Vieira (Wesley Fraga), Leandro Vilela, Juninho (Crystopher) e Esli García (Jean Dias); Ruan Ribeiro (Gabriel Santos) e Nicolas. Técnico: Hélio dos Anjos.

GOLS – Matheus Serafim, aos 38, e Esli García, aos 46 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Rafael Tavares, Guilherme Xavier e Miranda (Amazonas). Kevyn, Bryan Borges, Quintana, Leandro Vilela e João Vieira (Paysandu).

CARTÕES VERMELHOS – Miranda (Amazonas) e Crystopher (Paysandu).

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira (SP).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena da Amazônia, em Manaus (AM).