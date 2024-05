Amazonas e Paysandu empatam em 1 a 1 pela Série B do Brasileiro

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 18/05/2024 - 19:45 Para compartilhar:

Amazonas e Paysandu empataram em 1 a 1, na noite deste sábado (18) na Arena da Amazônia, em Manaus, em partida válida pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida teve transmissão ao vivo da TV Brasil.

Com o resultado o Aurinegro Amazonense chegou aos cinco pontos, na 15ª posição. Já a equipe de Belém, que segue sem vencer na atual edição da competição, tem um ponto a menos, ocupando a 17ª colocação.

O Amazonas fez valer a condição de mandante para abrir o placar aos 38 minutos do primeiro tempo. Em rápida jogada de contra-ataque, Rafael Tavares lançou Matheus Serafim, que, com muita liberdade, avançou antes de bater com violência para superar o goleiro Matheus Nogueira.

Porém, a alegria do Amazonas durou pouco, pois aos 46 o Paysandu conseguiu igualar. Após bate e rebate na área o meio-campista venezuelano Esli García aproveitou para bater cruzado e marcar.

O próximo compromisso do Papão será na próxima sexta-feira (24), oportunidade na qual visitará o Guarani a partir das 19h (horário de Brasília). Quatro dias depois o Amazonas recebe o Mirassol a partir das 19h.