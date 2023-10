Amazonas coroa campanha com título da Série C ao buscar virada diante do Brusque

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/10/2023 - 21:11 Para compartilhar:

O Amazonas conseguiu coroar seu acesso na Série C do Campeonato Brasileiro com o título. Neste domingo, enfrentou o Brusque no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC), e venceu por 2 a 1. Guilherme Queiroz abriu o placar para os catarinenses, mas Diego Torres e Sassá viraram o placar. No primeiro jogo, os times haviam empatado sem gols.

Este é um momento histórico para o Amazonas, tanto para o time quanto para o estado. Fundado em 2019, o clube conquistou dois acessos seguidos em suas primeiras participações nas Séries D e C e fará sua estreia na Série B em 2024. O estado do Amazonas volta a ter um representante na segunda divisão nacional após 17 anos. A última vez foi em 2005, com o São Raimundo.

Na primeira fase, o Amazonas teve a terceira melhor campanha, com 32 pontos. Depois, liderou o Grupo C na segunda fase, com 12 pontos, garantindo acesso na sexta e última rodada.

O Brusque, por outro lado, vai para sua quarta participação na Série B, divisão em que foi rebaixado na temporada passada. Na primeira fase, o time catarinense ficou em quarto lugar, com 31 pontos. Depois, na segunda fase, ficou em primeiro lugar do Grupo B, com 13 pontos, sendo o primeiro time a conquistar o acesso.

Além da dupla finalista, Operário-PR e Paysandu-PA garantiram acesso à segunda divisão nacional por ficaram na vice-liderança de seus grupos da segunda fase.

