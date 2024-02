Amazon vai entrar no índice Dow Jones

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/02/2024 - 20:28 Para compartilhar:

A Amazon.com vai passar a integrar o índice Dow Jones Industrial Average, substituindo a Walgreens Boots Alliance. A mudança vai entrar em vigor a partir de segunda-feira, 26 de fevereiro, de acordo com a S&P Dow Jones Indices.

“Refletindo a natureza evolutiva da economia americana, esta mudança aumentará a exposição do consumidor ao varejo”, disse o comunicado à imprensa. A mudança foi motivada pelo próximo desdobramento de ações de três para um do Walmart, disse a Dow Jones Indices, que afirma que o Walmart vai continuar no índice.

O Dow é calculado somando os preços das 30 ações das empresas do índice e dividindo por um fator que leva em conta mudanças como desdobramentos de ações e entradas no índice. Isto significa que as empresas com um preço de ação mais elevado têm um efeito maior nas movimentações do índice, independentemente do seu valor total de mercado.

A última mudança no Dow ocorreu em agosto de 2020, quando Salesforce, Amgen e Honeywell International juntaram-se ao índice, no lugar de Exxon Mobil, Pfizer e Raytheon Technologies.

*Com informações da Dow Jones Newswires

