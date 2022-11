Amazon vai demitir dez mil funcionários, segundo imprensa dos EUA

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/11/2022 - 18:28 Compartilhe

A Amazon se prepara para demitir 10.000 funcionários, segundo o jornal The New York Times, o que faria da empresa a última gigante americana da tecnologia a responder à crise com um plano de corte de empregos.

Estes milhares de postos de trabalho representariam menos de 1% da massa salarial do grupo, que tinha 1,6 milhão de funcionários no mundo no fim de 2021.

Parte importante dos efetivos é de trabalhadores temporários, contratados para períodos de alta atividade, por exemplo durante as festas de fim de ano.

Segundo o jornal, o volume poderia mudar. Mas se for confirmado, seria o corte de postos de trabalho mais importante na história da empresa.

Contactada pela AFP, a Amazon não fez comentários até o momento.

A empresa já tinha anunciado há duas semanas que congelava as contratações para seus escritórios.

Na quarta-feira passada, a Meta, matriz do Facebook, anunciou a demissão de 11.000 pessoas, 13% de seus efetivos.

A especialista em serviços de pagamentos on-line Stripe e a plataforma de veículos com motoristas Lyft fizeram cortes importantes.

Uma das primeiras decisões do novo dono do Twitter, o milionário Elon Musk, foi demitir metade de seus funcionários.

