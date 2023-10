Amazon usa inteligência artificial e robótica para acelerar entregas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/10/2023 - 17:57 Para compartilhar:

A Amazon está introduzindo uma série de novos recursos de inteligência artificial e robótica em suas operações dos centros de distribuição para reduzir os tempos de entrega e identificação de estoque. A empresa afirma que o novo sistema de robótica, Sequoia, foi projetado para oferecer velocidade e segurança. Ele permite que a empresa coloque itens à venda em seu site com mais rapidez e possa prever com mais facilidade as estimativas de entrega, disse o diretor de tecnologia de armazenamento robótico da Amazon, David Guerin.

O novo programa deve reduzir o tempo necessário para atender a um pedido em até 25% e identificar e armazenar o estoque até 75% mais rápido e foi lançado nesta semana em um dos armazéns em Houston. Guerin disse que a empresa espera que o novo sistema representará uma parte significativa das operações da empresa nos próximos três a cinco anos.

A estratégia de entrega também se concentrou na abertura de instalações voltadas para a entrega de produtos populares aos clientes em menos de um dia. Além disso, a Amazon reiniciou um negócio de remessas que compete com a United Parcel Service e a FedEx, lidando com entregas externas e também trabalhou para eliminar embalagens em toda a sua rede.

Diante da nova concorrência nos Estados Unidos, os executivos veem uma conexão entre a velocidade de entrega e o crescimento. As operações da Amazon foram transformadas em um modelo regionalmente focado, com o objetivo de armazenar os itens mais perto dos clientes. A empresa busca o que é conhecido como o “santo graal” da robótica: máquinas tão hábeis, rápidas e adaptáveis quanto humanos. Ainda não está claro como o novo sistema afetará o número de funcionários da empresa, mas ela afirma que a automação e a robótica não devem eliminar empregos. Fonte: Dow Jones Newswires

