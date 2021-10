Amazon triunfa em publicidade digital após mudanças de privacidade da Apple

Por Nivedita Balu

(Reuters) – A Amazon deve emergir como vencedora na publicidade digital, superando as mudanças de privacidade da Apple e melhor do que rivais como Facebook e Snap.

A Alphabet, que também coleta um rico volume de dados dos hábitos de pesquisa dos usuários, relatou aumento de 41% na receita de publicidade do Google no terceiro trimestre, um sinal de que as empresas que dependem menos de anúncios direcionados são capazes de superar os limites da Apple no rastreamento de usuários móveis.

A Amazon, que divulga balanço na quinta-feira, não revela as vendas de publicidade, incluindo-as noutro segmento de negócios.

“O Google e a Amazon exigem que o usuário já esteja procurando por algo, portanto não dependem tanto de cookies”, disse Eduardo Cruz, gerente de marketing da SupplyKick.

“Para marcas que vendem um produto físico, os Amazon Ads são uma forma poderosa de impulsionar as compras, aumentar a consideração do produto e alcançar os clientes.”

O negócio de publicidade da Apple cresceu desde que impediu anunciantes de rastrear os usuários do iPhone sem o seu consentimento em abril, diminuindo a participação de mercado antes ocupada por Facebook, Instagram e Snap.

A maioria dos usuários do Facebook acessa a plataforma de rede social por meio de um dispositivo móvel, com quase 15% dos adultos usando iPhones e iPads em julho, segundo a empresa de dados Data Reportal.

“Este é o início de uma mudança que ocorrerá ao longo de vários trimestres”, disse Andrew Lipsman, analista principal da eMarketer na Insider Intelligence.

