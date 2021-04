Amazon triplica seus ganhos no primeiro trimestre, a US$ 8,1 bi

A Amazon mais que triplicou seu lucro líquidos no primeiro trimestre do ano em comparação com o mesmo período de 2020, alcançando 8,1 bilhões de dólares.

A gigante americana da tecnologia e do comércio on-line superou amplamente as expectativas do mercado, com um faturamento de 108,5 bilhões de dólares, superior inclusivo às suas próprias previsões.

As ações da Amazon subiram 3% nas transações eletrônicas fora do horário em Wall Street.

Veja também