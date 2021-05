Amazon tenta conter 10 bilhões de anúncios falsos por ano com inteligência artificial

A Amazon fez um grande investimento em inteligência artificial para bloquear 10 bilhões de itens falsificados anunciados na sua loja virtual em 2020. No ano anterior o número era de 6 bilhões. As informações são do UOL.

Segundo pesquisadores, há mais de R$ 5 trilhões em mercadorias falsas circulando pela economia mundial. No caso da Amazon, as falsificações não são apenas de itens luxuosos e caros, mas também de produtos do dia a dia, como sabonetes, garrafas térmicas e até carrinhos de bebê.

Esses produtos são idênticos aos produzidos oficiais das marcas originais, mas são feitos com materiais baratos e sem controle de qualidade, que podem prejudicar a saúde dos consumidores. Por isso, a Amazon lançou a iniciativa “Project Zero”, que usa tecnologia de aprendizado para escanear, remover itens suspeitos e verificar a identidade dos vendedores.

Apesar de a Amazon, em muitos casos, armazenar e entregar os produtos, eles não passam por fiscalização de autenticidade ou auditorias. Com o investimento, a varejista busca retomar a confiança dos clientes e continuar criando oportunidades de negócios individuais.

