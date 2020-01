Amazon tem lucro de US$ 3,3 bi no 4º trimestre

A Amazon registrou lucro líquido de US$ 3,3 bilhões no quarto trimestre do ano passado, ou US$ 6,47 por ação diluída, um avanço na comparação com o resultado de US$ 3,0 bilhões, ou US$ 6,04 por ação, de igual período de 2018. O resultado superou com folga a previsão dos analistas ouvidos pelo FactSet, de US$ 4,04. As vendas da companhia ficaram em US$ 87,4 bilhões, um avanço anual de 21%, descontando-se um impacto desfavorável de US$ 120 milhões do câmbio no período, e acima da expectativa de US$ 86 bilhões dos analistas. Após o balanço, o papel da empresa subia 11,81% no after hours de Nova York, às 18h12 (de Brasília).

O fluxo de caixa operacional registrou avanço de 25% na mesma comparação anual, a US$ 38,5 bilhões. O fluxo de caixa livre, por sua vez, cresceu a US$ 25,8 bilhões, de US$ 19,4 bilhões em igual período do ano anterior.

Em todo o ano de 2019, as vendas líquidas tiveram crescimento de 20%, a US$ 280,5 bilhões, enquanto a receita operacional avançou a US$ 14,5 bilhões.