Amazon tem lucro bem acima do esperado por analistas e ação dispara em NY

A Amazon registrou lucro líquido de US$ 14,3 bilhões no quarto trimestre de 2021, o equivalente a US$ 27,75 em lucro por ação, superando muito o lucro por ação de US$ 3,63 esperado por analistas consultados pela FactSet. A empresa quase dobrou os US$ 7,2 bilhões que registrou de lucro líquido no mesmo período do ano anterior.

No ano, lucro líquido aumentou para US$ 33,4 bilhões, ou US$ 64,81 por ação diluída, comparado ao lucro líquido de US$ 21,3 bilhões, em 2020.

A companhia revelou ainda que as vendas líquidas aumentaram 9% para US$ 137,4 bilhões no quarto trimestre, em comparação com US$ 125,6 bilhões no mesmo período de 2020.

“Excluindo o impacto desfavorável de US$ 1,3 bilhão das mudanças ano a ano nas taxas de câmbio em todo o trimestre, as vendas líquidas aumentaram 10% em comparação com o quarto trimestre de 2020”, apontou a empresa.

A Amazon anunciou que em 2021 teve seu maior fim de semana de compras de feriado de Black Friday a Cyber Monday, com roupas, beleza, casa e brinquedos entre as categorias mais vendidas.

Durante a temporada de férias, os vendedores terceirizados alcançaram recorde de vendas mundiais na loja da Amazon, segundo a empresa. Além disso, o comunicado anunciou que elevação na assinatura anual de seu serviços nos Estados Unidos, que passará de US$ 119 para US$ 139.

Após ter se fortalecido com o balanço, a ação da companhia avançava 18,30% às 18h20 (de Brasília) no after hours das bolsas de Nova York.

