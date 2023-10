Amazon renova armazéns com robôs e IA para reduzir prazos de entrega

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 19/10/2023 - 4:53 Para compartilhar:

A Amazon adicionará uma série de novas tecnologias de robótica e inteligência artificial em seus armazéns, em um esforço para reduzir os prazos de entrega e acelerar as operações de estoque – e limitar os ferimentos, disse o gigante do comércio eletrônico na quarta-feira.

A atualização de alta tecnologia – que estreou em um armazém em Houston esta semana – será implementada nos 300 locais de operações robóticas da empresa em todo o mundo até 2024, com base no desempenho durante a temporada de férias, disse um porta-voz da Amazon ao The Post.

O sistema robótico, denominado Sequoia em homenagem às árvores colossais nativas da região de Sierra Nevada, na Califórnia, reúne uma série de sistemas, incluindo robôs móveis e braços robóticos.

Também permitirá que a Amazon liste itens à venda em seu site com mais rapidez e será capaz de prever estimativas de entrega com mais facilidade, disse o diretor de tecnologia de armazenamento robótico da empresa, David Guerin, ao The Wall Street Journal .

Espera-se que o Sequoia reduza o tempo necessário para atender um pedido em até 25% e possa identificar e armazenar estoque até 75% mais rápido, disse Guerin.

Não está claro se o novo sistema levará a demissões nos centros de distribuições.

A Amazon observou que a empresa “lançou centenas de milhares de sistemas robóticos e, ao mesmo tempo, criou centenas de milhares de novos empregos”.

No mês passado, a Amazon anunciou que estava contratando 250 mil funcionários para as férias e aumentou os salários por hora.

A Amazon vem investindo agressivamente em automação há anos, usando a tecnologia para embalar pedidos e criando tecnologia que permite lojas de varejo sem caixa, entre outras.

O Sequoia “funciona fazendo com que robôs móveis transportem o estoque em contêineres diretamente para um pórtico, uma estrutura alta com uma plataforma que suporta equipamentos que podem reabastecer as sacolas ou enviá-las a um funcionário para selecionar o estoque que os clientes solicitaram”, explicou a Amazon.

O sistema robótico integrado do sistema – equipado com pequenos braços robóticos e visão computacional – entrega então as lixeiras vazias a um funcionário que irá coletar os itens para entrega.

A classificação era feita anteriormente por humanos, que talvez tivessem que chegar a prateleiras altas para escolher itens pesados.

No entanto, os robôs agora farão o trabalho pesado – literalmente – e entregarão um contêiner classificado a uma pessoa real na altura da cintura para evitar lesões na etapa final do processo de embalagem.

A Amazon afirmou em seu comunicado que os incidentes com lesões foram 15% menores em 2022 do que no ano anterior, apesar do aumento na quantidade de robôs envolvidos em suas operações.

O estoque restante será consolidado pelo robô esportivo Sparrow , um braço robótico em formato de pescoço de ganso que a Amazon estreou em seus armazéns no ano passado.

Guerin disse ao The Journal que espera que o sistema represente uma parte significativa das operações da empresa nos próximos três a cinco anos.

“Quanto mais rápido processarmos o estoque, maior será a probabilidade de conseguirmos entregar quando dissemos que poderíamos”, disse ele.





Também na quarta-feira, a Amazon disse que tem planos de começar a testar o Digit, um robô do tipo humanóide que imita o comportamento humano e pode ser programado para realizar determinadas tarefas.

“O Digit pode mover, agarrar e manusear itens em espaços e cantos de armazéns de maneiras inovadoras”, disse a Amazon, observando que o robô também pode “trabalhar em colaboração com os funcionários”.

A nova tecnologia verá robôs ajudando em um processo conhecido internamente como reciclagem de sacolas, que a Amazon descreveu como “um processo altamente repetitivo de pegar e mover sacolas vazias depois que o estoque foi completamente retirado delas”.

