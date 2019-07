Amazon registra alta no lucro líquido a US$ 2,6 bilhões no 2º trimestre

A Amazon teve lucro líquido de US$ 2,6 bilhões no segundo trimestre deste ano, ou US$ 5,22 por ação, acima do resultado de US$ 2,5 bilhões, ou US$ 5,07 por ação diluído, de igual período do ano passado. Analistas ouvidos pela FactSet previam US$ 5,29. Após o balanço, a ação recuava 2,32% no after hours em Nova York, às 17h45 (de Brasília).

As vendas líquidas da companhia tiveram aumento de 20% na comparação anual, a US$ 63,4 bilhões. Excluindo-se o impacto desfavorável de US$ 814 milhões com mudanças cambiais, as vendas líquidas aumentaram 21% na comparação anual.

A receita operacional, por sua vez, aumentou a US$ 3,1 bilhões no segundo trimestre, de US$ 3,0 bilhões anteriormente. A receita bruta foi de US$ 63,4 bilhões, crescimento de 20% na comparação anual.

Para o terceiro trimestre, as vendas líquidas devem ficar entre US$ 66 e US$ 70 bilhões, ou um crescimento entre 17% e 24% na comparação com o terceiro trimestre de 2018. “Esta projeção antecipa um impacto desfavorável de aproximadamente 30 pontos-base de taxas cambiais”, afirma a empresa em seu balanço. A receita operacional deve ficar entre US$ 2,1 bilhões e US$ 3,1 bilhões, ante US$ 3,7 bilhões no terceiro trimestre do ano passado.

A companhia diz ainda que as projeções são feitas sem levar em conta eventuais aquisições, investimentos, reestruturações ou acordos legais concluídos. A empresa afirma ainda que os resultados são “inerentemente imprevisíveis” e podem ser afetados substancialmente por muitos fatores, como flutuações cambiais, mudanças nas condições econômicas globais e nos gastos dos consumidores, além de eventos globais, a taxa de crescimento da internet, o comércio online e serviços em nuvem, entre outros fatores.