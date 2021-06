Amazon Prime Video e Premiere fecham parceria para transmissão de futebol Pay-per-view do grupo Globo agora está disponível na aplicativo de streaming da Amazon

O Amazon Prime Video anunciou que o canal brasileiro Premiere agora estará disponível para assinatura no país todo via Prime Video Channels. O lançamento marca a incursão do serviço de streaming na transmissão de esportes brasileiros ao vivo e ampliação do crescente catálogo de opções disponíveis no Prime Video Channels.

> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2021 e simule as rodadas!



+ Conheça o novo app do LANCE! e fique por dentro dos resultados e notícias!

A partir de hoje, os fãs de futebol poderão assinar o Premiere e começar a assistir a jogos dos principais campeonatos brasileiros, por meio do site e do aplicativo de Prime Video.

O Premiere é uma das mais completas ofertas de jogos ao vivo do futebol brasileiro, transmitindo quase mil jogos dos principais campeonatos de todo o país, incluindo as séries A e B do Brasileirão, Copa do Brasil e campeonatos estaduais, como Gaúcho, Mineiro, Paulista e Pernambucano. O Premiere oferece partidas de futebol todos os dias da semana, além de um canal exclusivo disponível 24 horas.

E MAIS:

A assinatura Prime é necessária para poder assinar o Premiere no Prime Video Channels. A assinatura será de R$ 9,90 mensais, além da assinatura Prime de R$9,90 mensais, R$89,80 por mês.

O Premiere já podia ser assinado na plataforma de streaming do grupo Globo, o GloboPlay, com uma conta vinculada a sua distribuidora de TV ou diretamente com a emissora.

E MAIS:

Veja também