Amazon Prime Video começará a exibir anúncios na plataforma de streaming

A Amazon juntou-se oficialmente ao grupo de empresas com anúncios em seus serviços de streaming. Os usuários que assistiam ao conteúdo do Prime Video nos EUA começaram a receber automaticamente anúncios “limitados” na segunda-feira, cerca de quatro meses depois que a gigante do comércio eletrônico sinalizou pela primeira vez seus planos de fazê-lo. Outros países também deverão começar a ver anúncios.

Os usuários americanos agora devem desembolsar uma taxa mensal de US$ 2,99 (aproximadamente R$ 15) para obter uma experiência de streaming de vídeo Prime sem anúncios, em vez do padrão com eles. Isso é um acréscimo aos US$ 14,99 (aproximadamente R$ 75) que eles devem à Amazon todos os meses por uma assinatura geral do Prime.

Vale destacar que ainda não há uma previsão para a chegada dessa nova política de anúncios no Brasil.

A Amazon manteve o preço do Prime em US$ 14,99 por mês desde 2022, um preço que permanece estável para aqueles que não atualizam para ficar sem anúncios.

Não importa qual assinatura os usuários tenham, os eventos ao vivo e a programação do Amazon Freevee continuarão exibindo anúncios, disse a empresa em seu site.

O CEO Andy Jassy disse no final de outubro que o Prime Video “continua a ser parte integrante da proposta de valor do Prime, onde é frequentemente um dos 2 principais impulsionadores de clientes que se inscrevem no Prime”.

A Amazon, assim como outras empresas com plataformas de streaming, citou o objetivo de continuar investindo em seu conteúdo como o motivo para trazer anúncios. As empresas também usaram anúncios para angariar mais receitas com streaming.

Max, Netflix e Disney+ estão entre as plataformas que já estrearam assinaturas com anúncios.

Alguns serviços de streaming também têm aumentado os preços das opções sem anúncios e tomado outras medidas para tentar fazer com que os usuários adotem cada vez mais planos suportados por anúncios.

A Netflix obteve um sucesso especial com sua camada suportada por anúncios. A empresa, que restringiu o compartilhamento de contas fora das residências, lançou a opção para alguns países em novembro de 2022.

O número de usuários ativos mensais da Netflix com o plano apoiado por anúncios atingiu 23 milhões, disse a gigante do streaming no início do mês. Houve um salto de quase 70% nas assinaturas do nível entre o terceiro e o último trimestre de 2023.

“Nosso objetivo é tornar os anúncios um fluxo de receita mais substancial que contribua para um crescimento sustentável e saudável da receita em 2025 e além”, disse a Netflix.

