Amazon planeja reformulação da Alexa com taxa mensal e recursos de IA

A Amazon está planejando uma grande reformulação de seu serviço Alexa, que gera perdas de dinheiro há uma década, para incluir uma IA conversacional generativa com dois níveis de serviço e considerou uma taxa mensal de cerca de US$ 5 para acessar a versão superior, de acordo com pessoas com conhecimento direto do planos da empresa.

O projeto representaria a primeira grande reformulação do assistente de voz desde que foi lançado em 2014, juntamente com a linha de alto-falantes Echo. A Amazon apelidou o novo assistente de voz de “Alexa notável”, disseram as pessoas.

De acordo com o jornal The NY Post, as fontes incluem oito funcionários atuais e ex-funcionários que trabalharam na Alexa e que falaram sob condição de anonimato porque não estavam autorizados a discutir projetos confidenciais.

A Amazon deu aos trabalhadores o prazo de agosto para preparar a versão mais recente do Alexa, disseram três pessoas, observando que o CEO Andy Jassy demonstrou interesse pessoal em ver Alexa revigorada.

Em uma carta aos acionistas em abril, Jassy prometeu uma “Alexa mais inteligente e capaz”, sem fornecer detalhes adicionais.

Os planos da empresa para Alexa, incluindo preços e datas de lançamento, podem ser alterados ou cancelados dependendo do progresso do Projeto Banyan, alertaram as pessoas.

“Já integramos a IA generativa em diferentes componentes do Alexa e estamos trabalhando duro na implementação em escala – nos mais de meio bilhão de dispositivos ambientais habilitados para Alexa já em residências ao redor do mundo – para permitir soluções ainda mais proativas, pessoais e assistência confiável para nossos clientes”, disse uma porta-voz da Amazon em comunicado.

O serviço – que fornece respostas faladas às dúvidas dos usuários, como o clima local, e pode servir como um hub para controlar eletrodomésticos – foi um projeto favorito do fundador da Amazon, Jeff Bezos, que imaginou uma tecnologia que pudesse emular o computador de voz fictício retratado nos programas de televisão Jornada nas Estrelas.

Para a Amazon, acompanhar os rivais em IA generativa é fundamental, já que Google, Microsoft e OpenAI atraíram atenção mais favorável para seus chamados chatbots, que podem responder quase instantaneamente com frases completas a solicitações ou consultas complicadas.

O lançamento do ChatGPT no final de 2022 desencadeou um frenesi de investimentos em empresas de IA e empurrou a fabricante de chips Nvidia para além da Amazon e outras em termos de capitalização de mercado, tornando-se brevemente a segunda empresa mais valiosa do mundo .

A Apple também está avançando com sua própria estratégia de IA, incluindo a atualização de seu software Siri ativado por voz incorporado em iPhones para incluir mais respostas de conversação.

Alguns dos funcionários da Amazon que trabalharam no projeto dizem que Banyan representa uma “tentativa desesperada” de revitalizar o serviço, que nunca gerou lucro e foi pego de surpresa em meio ao aumento de produtos competitivos de IA generativa nos últimos 18 meses.

Essas pessoas disseram que foram informadas pela alta administração que este ano é crítico para o serviço finalmente demonstrar que pode gerar vendas significativas para a Amazon.

Acessada principalmente por meio de TVs Amazon e dispositivos de alto-falantes Echo, Alexa é popular principalmente para definir temporizadores, acessar rapidamente a previsão do tempo, reproduzir músicas ou responder perguntas simples.

As esperanças da Amazon de aumentar as vendas em sua operação de comércio eletrônico por meio do serviço fracassaram, principalmente porque os usuários gostam de ver primeiro os produtos que estão comprando para facilitar a comparação.

O varejista de Seattle cortou milhares de empregos na unidade no final de 2023 , parte de uma grande reestruturação depois que um aumento no comércio eletrônico alimentado pela pandemia perdeu força.

‘Deve ganhar’

Com uma IA incorporada, a Amazon espera que os clientes da Alexa peçam conselhos de compras, como quais luvas e chapéu comprar para uma viagem de escalada, disseram as pessoas, semelhante a um serviço baseado em texto em seu site conhecido como Rufus, que a Amazon lançou anteriormente.

Alguns disseram que foram informados pela alta administração que 2024 representa um ano “obrigatório” para Alexa, que junto com a assinatura Prime e os dispositivos Kindle e Fire são as marcas mais intimamente associadas à Amazon.

Mas uma versão do serviço com tecnologia de IA demonstrada em setembro ainda não foi lançada ao público em geral, enquanto os concorrentes lançaram várias atualizações para seus chatbots.

Na demonstração, Alexa perdeu o tom robótico e respondeu perguntas como o horário de início de um jogo de futebol. “Agora você pode ter conversas quase humanas com Alexa”, prometeu Dave Limp, chefe de hardware da Amazon na época, que desde então deixou a empresa.

A Amazon está trabalhando para substituir o que chama internamente de “Classic Alexa”, a versão gratuita atual, por uma versão alimentada por IA e ainda outra camada que usa software de IA mais poderoso para consultas e solicitações mais complicadas que as pessoas teriam que pagar em pelo menos US$ 5 por mês para acessar, disseram algumas pessoas.

A Amazon também considerou um preço de cerca de US$ 10 por mês, disseram eles.

Não há nenhuma ligação com a consideração da assinatura Prime de US$ 139 por ano da Amazon, disseram as pessoas.

Conforme previsto, a versão paga poderia realizar tarefas mais complexas, como redigir um breve e-mail, enviá-lo e pedir jantar para entrega, tudo a partir de um único prompt, disseram algumas pessoas. Isso também poderia eliminar a necessidade de dizer “Alexa” repetidamente durante uma conversa com o software e oferecer mais personalização, disseram eles.

Mas as pessoas disseram que têm dificuldade em perceber por que razão os clientes estariam dispostos a pagar por um serviço, mesmo renovado, que hoje é oferecido gratuitamente.

A Amazon também tem sido atormentada por falsos começos no desenvolvimento da IA ​​e outros desafios, como alucinações – quando o software produz informações falsas ou enganosas – e baixo moral dos funcionários da divisão.

Alguns dos planos da Amazon para o serviço foram relatados anteriormente pelo Business Insider, incluindo suas dificuldades com o desempenho da IA ​​subjacente e suas esperanças de um serviço pago. No entanto, a Reuters é a primeira a relatar os preços diferenciados, o prazo interno e a taxa mensal potencial.

Mas o Remarkable Alexa poderia aprender com os usuários para ligar a televisão para um programa semanal favorito ou ligar a cafeteira do usuário depois que o alarme matinal disparar, o que é possível hoje por meio de avisos que a Amazon chama de Rotinas.