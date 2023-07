Amazon ordena que funcionários se mudem para retornar ao escritório

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 24/07/2023 - 2:10 Compartilhe

A Amazon está pedindo a alguns funcionários que se mudem para outras cidades como parte de sua política de retorno ao escritório, que exige que os funcionários estejam presencial três dias por semana.

Um porta-voz da Amazon confirmou na sexta-feira que as realocações estão acontecendo, mas não quis comentar relatos de vários meios de comunicação de que a gigante da tecnologia estava exigindo que alguns trabalhadores em escritórios menores se mudassem para escritórios principais localizados em cidades maiores.

A Amazon não forneceu detalhes sobre o número de funcionários que serão realocados. O porta-voz da Amazon, Brad Glasser, disse que a empresa fornecerá “benefícios de realocação” aos trabalhadores que forem solicitados a se mudar e considerará os pedidos de exceções caso a caso.

“Há mais energia, colaboração e conexões acontecendo desde que trabalhamos juntos pelo menos três dias por semana, e ouvimos isso de muitos funcionários e das empresas que cercam nossos escritórios”, disse Glasser em um comunicado.

“Continuamos a procurar as melhores maneiras de reunir mais equipes nos mesmos locais e nos comunicaremos diretamente com os funcionários à medida que tomamos decisões que os afetam.”

As realocações representam uma escalada dos esforços da empresa para trazer os trabalhadores de volta ao escritório. Em fevereiro, a Amazon introduziu uma nova política que exigiria que os funcionários estivessem no escritório três dias por semana. A política entrou em vigor em maio, levando centenas de trabalhadores corporativos a protestar do lado de fora da sede da empresa em Seattle. A Amazon já havia permitido que os líderes de equipe determinassem como suas equipes trabalhariam.

O CEO da Amazon, Andy Jassy, ​​disse em fevereiro que a empresa tomou a decisão de trazer os trabalhadores de volta depois de observar o que funcionou durante a pandemia. Entre outras coisas, ele disse que a equipe de liderança sênior observava o desempenho da equipe e conversava com os líderes de outras empresas. Ele disse que concluiu que os funcionários tendem a se envolver mais pessoalmente e a colaborar com mais facilidade.

Citando mensagens internas, o Business Insider relatou que os funcionários da Amazon que se recusam a se mudar para perto dos escritórios principais de suas equipes estão sendo informados de que precisam encontrar uma nova vaga internamente ou deixar a empresa por meio de uma “demissão voluntária”.

A empresa cortou 27.000 empregos nos últimos meses.

