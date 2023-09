Amazon mostrará anúncios em filmes e séries do Prime Video a partir de 2024

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 25/09/2023 - 5:16 Compartilhe

A Amazon disse na sexta-feira (22) que planeja começar a colocar anúncios em programas de TV e filmes em sua plataforma de streaming Prime Video, enquanto a gigante do varejo eletrônico luta para aumentar os lucros.

Os assinantes do Prime Video nos EUA, Reino Unido, Alemanha e Canadá podem dar adeus aos seus programas sem comerciais no início de 2024, compartilhou a Amazon em um comunicado à imprensa.

Enquanto isso, os telespectadores na França, Itália, Espanha, México e Austrália não verão anúncios infiltrados em seus movimentos e séries de TV até o final do ano.

A Amazon não forneceu uma data exata para quando os anúncios chegariam aos seus programas Prime Video – que incluem mais de 26.000 filmes e mais de 2.700 programas – embora tenha dito que “pretende ter significativamente menos anúncios do que a TV linear e outros provedores de streaming de TV”.

A empresa garantiu que o preço de uma assinatura do Prime Video não mudaria em relação à taxa atual de US$ 8,99 por mês, ou US$ 14,99 por mês quando combinado com o Amazon Prime. No entanto, para desfrutar novamente do streaming sem anúncios, os espectadores terão que arcar com US$ 2,99 a mais por mês.

“Enviaremos um e-mail aos membros Prime várias semanas antes da introdução dos anúncios no Prime Video com informações sobre como se inscrever para a opção sem anúncios, se desejarem”, disse a Amazon no comunicado à imprensa.

Os comerciais do Prime Video chegam em um momento em que a Amazon vem empregando esforços de corte de custos, inclusive quando demitiu cerca de 9.000 empregos no início deste ano – poucas semanas depois de demitir cerca de 18.000.

A demissão em massa impactou 3% da força de trabalho de 282 mil funcionários da gigante do comércio eletrônico com sede em Seattle.

No entanto, relatórios recentes revelaram que a força de trabalho não é mais tão forte, com os trabalhadores da antiga divisão de hardware da Amazon sofrendo de baixo moral após cortes de pessoal e um pipeline de dispositivos em desenvolvimento que eles temem que provavelmente não serão um sucesso.

A divisão, conhecida internamente como Lab126, foi criada pelo fundador da Amazon, Jeff Bezos, como um motor para projetos futuros, apesar de mudanças na equipe e iminentes saídas de executivos importantes – incluindo o líder Dave Limp, um veterano de 13 anos que anunciou planos de deixar o cargo mais tarde. este ano – não há funcionários restantes que se sintam muito inovadores.

No ano passado, a empresa também aumentou o preço da assinatura Prime dos EUA, de US$ 119 para US$ 139, enquanto as assinaturas mensais aumentaram de US$ 12,99 para US$ 14,99, informou a Amazon em seu comunicado de resultados do quarto trimestre.

Para contrariar ainda mais o aumento dos custos, a Amazon aumentou as taxas do seu serviço Prime na Europa em 43% ao ano pouco depois.

A Amazon e sua divisão Prime Video não estão sozinhas em suas dificuldades financeiras.

A plataforma de streaming Roku reduziu sua força de trabalho em cerca de 10% no início deste mês. Roku disse em um documento regulatório na quarta-feira que prevê uma despesa de reestruturação de US$ 45 milhões a US$ 65 milhões relacionada aos cortes de empregos, que incluirá principalmente custos com indenizações e benefícios, com a maior parte da cobrança prevista para ocorrer no terceiro trimestre fiscal.

Depois de uma série de trimestres lucrativos durante a pandemia, a empresa sediada em San Jose, Califórnia, registou uma série de perdas trimestrais que começaram em 2022.

A Disney também implementou uma série de aumentos de preços para seu serviço de streaming Disney+, em um esforço para aumentar a receita.

A medida fez com que o gigante do entretenimento antecipasse que sua contagem de assinantes ficaria dezenas de milhões abaixo da meta da Disney + para 2024, disseram fontes anônimas à Bloomberg News.





Embora a Disney nunca tenha declarado explicitamente o déficit esperado, em fevereiro, o CEO Bob Iger, que retornou, disse que a empresa não forneceria mais previsões de assinantes, correspondendo à recente decisão da Netflix.

Fontes disseram que a perda de assinantes se deve ao fato de que a Disney+ – casa de “The Mandalorian”, “Bluey” e “Ahsoka” – vem perdendo clientes devido a aumentos de preços e também à queda na demanda na Índia depois que a empresa não conseguiu ganhar o direito de transmissão de críquete no streaming.

