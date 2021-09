Amazon lança robô doméstico e assistente de voz para resorts na Disney

Por Nivedita Balu e Jeffrey Dastin

BENGALURU, Índia (Reuters) – A Amazon anunciou nesta terça-feira um robô doméstico chamado “Astro” e um acordo com a Walt Disney para incluir sua tecnologia de controle de voz em hotéis resort, tentando ampliar a participação de sua assistente virtual Alexa na vida dos consumidores.

O robô é projetado para realizar tarefas como monitoramento doméstico, configurar rotinas e lembretes e pode tocar música e programas de TV enquanto percorre a casa.

O dispositivo, que tem olhos digitais em uma tela giratória montada sobre rodas, está disponível por um preço inicial para convidados de 999,99 dólares e preço normal de 1.449,99 dólares.

Entre outros lançamentos da companhia estão um termostato inteligente, um display Echo Show 15 e um dispositivo de monitoramento de saúde chamado Halo View.

Em seu esforço para atrair a próxima geração de clientes, a empresa apresentou o Amazon Glow, um aparelho para jogar, ler ou desenhar durante uma chamada de vídeo.

Na parceria com a Disney, a Amazon lançará um assistente de voz com tecnologia Alexa nos hotéis do parque temático da Disney, junto com um recurso pago que permite aos clientes interagir com os personagens da Disney em casa. Espera-se que o recurso seja lançado no próximo ano.

