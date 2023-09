Amazon investe até US$ 4 bilhões em empresa de IA

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/09/2023 - 7:33 Compartilhe

A Amazon anunciou, nesta segunda-feira (25), um investimento de até US$ 4 bilhões (R$ 19,6 bilhões, na cotação atual) na empresa americana Anthropic, de Inteligência Artificial (IA), que desenvolve um programa rival do ChatGPT, o que vai acelerar a corrida mundial dessas tecnologias.

Com esta colaboração, a gigante do comércio online e da “nuvem” (armazenamento de dados acessíveis à distância) terá uma participação minoritária na Anthropic, que criou o Claude, um “chatbot” que concorre com o ChatGPT, a conhecida ferramenta de Inteligência Artificial da OpenAI.

A Anthropic usará os chips da Amazon Web Service (AWS) – a maior empresa de “nuvem” do mundo – desenvolvidos especificamente para construir modelos de “machine learning” (aprendizado automático).

Este acordo permitirá, segundo a Amazon, acelerar os futuros modelos de “chatbot” da Anthropic, aos quais os usuários da AWS terão acesso.

A Inteligência Artificial “generativa”, capaz de gerar novos conteúdos a partir de dados de aprendizado, desperta muito interesse entre os gigantes da Internet.

Há poucos dias, a Amazon anunciou que sua assistente virtual Alexa terá Inteligência Artificial.

A Microsoft informou, na última quinta-feira, que iria integrar a nova interface de Inteligência Artificial generativa da OpenAI em seu mecanismo de busca Bing.

