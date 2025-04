Amazon faz oferta para comprar TikTok, segundo imprensa

A Amazon enviou uma oferta de compra do TikTok ao governo de Donald Trump, que busca um comprador americano para essa plataforma de origem chinesa, informou nesta quarta-feira (2) o jornal The New York Times.

O grupo de Seattle, Washington, enviou uma carta com sua proposta ao vice-presidente JD Vance e ao secretário de Comércio, Howard Lutnick, indicaram várias fontes ao jornal.

Trump busca intermediar a venda do TikTok, e no domingo afirmou que haveria “um acordo” antes do prazo de 5 de abril fixado para que a matriz da plataforma, ByteDance, ceda sua filial americana.

Segundo vários meios, Trump se reunirá nesta quarta-feira com vários integrantes de seu gabinete para abordar a questão da rede, que tem 170 milhões de usuários nos Estados Unidos.

A compra do TikTok pela Amazon seria acompanhada de perto pelas autoridades de concorrência, a FTC, e pelo Departamento de Justiça, para garantir que os consumidores não sejam prejudicados por uma união dessa magnitude.

Consultada pela AFP, a Amazon não respondeu.

Uma lei votada no Congresso no ano passado busca evitar qualquer risco de uso por parte das autoridades chinesas dos dados pessoais de usuários americanos, bem como qualquer tentativa de manipular a opinião pública dos Estados Unidos.

A data para uma venda havia sido estabelecida como 20 de janeiro, quando Trump assumiu a presidência, mas ele deu mais 75 dias de prazo para que a operação fosse concretizada.

A ByteDance não aceitou oficialmente a ideia de uma cessão, e tampouco o fez Pequim. No entanto, segundo a imprensa americana, há tratativas em curso com um cenário central que seria uma separação do TikTok de sua controladora.

