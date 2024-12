Amazon entra na corrida dos modelos de IA com Nova

André Cardozo 03/12/2024 - 15:25 Para compartilhar:

De Las Vegas, EUA

A AWS – divisão de nuvem da Amazon – anunciou nesta terça-feira uma nova família de modelos de inteligência artificial generativa. Com os modelos da linha Nova, a empresa entra de vez na corrida dos modelos de inteligência artificial, que tem ainda a Microsoft (com a linha ChatGPT em parceria com a OpenAI) e o Google, com os modelos da linha Gemini.

A família de modelos Nova é dividida em quatro soluções:

Nova Micro – modelo de IA que usa apenas textos e prioriza a rapidez e o custo de uso mais baixo.

Nova Lite – Modelo de baixo custo multimodal, ou seja, aceita processamentos de imagem, texto e vídeos.

Nova Pro – Modelo multimodal mais poderoso do que o Lite, projetado para maior variedade de tarefas.

Nova Premier – Modelo mais poderoso da linha, projetado para lidar com tarefas mais pesadas. Serve também como ponto de partida para a criação de “modelos-filhos”, via processo de transferência de conhecimento (distillation)

Além dos modelos acima, a Amazon também anunciou dois outros modelos da linha Nova, de uso mais especializado.

Nova Canvas – Modelo para geração de imagens a partir de comandos, similar aos recursos de geração de imagens com IA já presentes no WhatsApp, ChatGPT e Microsoft Bing.

Nova Reel – Modelo para geração de vídeos a partir de comandos. A versão inicial vai gerar vídeos de até 6 segundos, e a Amazon promete para breve vídeos de até dois minutos.

A Amazon anunciou que também planeja para breve um modelo speech-to-speech (em que o usuário aciona a ferramenta por comandos de voz e recebe as respostas também como voz) e um Any-to-any (em que o usuário pode fornecer texto, áudio, vídeo e imagens e receber o resultado em qualquer um desses formatos).

A corrida da IA

Desde o lançamento do ChatGPT no fim de 2023, as grandes empresas de nuvem correm para oferecer soluções de IA generativa para as empresas dos mais variados segmentos. Por meio de uma parceria com a OpenAI, a Microsoft aposta suas fichas no ChatGPT. O Google concentra seus esforços nos modelos da família Gemini, desenvolvidos internamente. Agora, com a Nova, AWS entra nesta corrida com seus modelos próprios.

Além disso, os grandes players de nuvem também oferecem em suas plataformas acesso a modelos de startups, como o Claude, da Anthropic, e modelos de código aberto, como o Llama, da Meta.

* O jornalista viajou a convite da AWS