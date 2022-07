Amazon enfrenta investigação no Reino Unido por suspeitas de práticas anticompetitivas

LONDRES (Reuters) – O órgão antitruste do Reino Unido investiga a Amazon.com diante de preocupações de que a varejista de comércio eletrônico estaria prejudicando a concorrência ao dar a suas operações uma vantagem injusta em seu marketplace.

A Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido (CMA, na sigla em inglês) disse que abriu uma investigação na terça-feira sobre o assunto. O objetivo é apurar se as práticas da Amazon no mercado doméstico podem ser anticompetitivas e resultar em piores negócios para os clientes.

“É certo investigarmos cuidadosamente se a Amazon está usando dados de terceiros para dar um impulso injusto ao seu próprio negócio de varejo e se favorece os lojistas que usam seus serviços de logística e entrega – ambas (as medidas) podem enfraquecer a concorrência”, disse Sarah Cardell, conselheira geral da CMA, disse em comunicado.

Um porta-voz da Amazon disse que a empresa trabalhará em estreita colaboração com a CMA durante a investigação, acrescentando que as vendas dos lojistas no marketplace continuaram a crescer mais rapidamente do que as vendas da própria Amazon.

O marketplace é uma plataforma que as varejistas usam para venda de produtos por lojistas terceiros.

Há em andamento uma investigação semelhante na Comissão Europeia (CE), que não cobre o Reino Unido por causa do Brexit, disse a CMA. O órgão acrescentou que busca estabelecer uma ligação com a CE.

O regulador britânico afirmou que sua investigação se concentrará em três áreas principais, incluindo como a empresa coleta e usa dados dos lojistas e como define os critérios de elegibilidade para venda sob o selo Prime.

Separadamente, o órgão antitruste da Alemanha submeteu nesta quarta-feira à gigante do comércio eletrônico a regras de supervisão mais rígidas, dizendo que a posição da Amazon é de grande importância para a concorrência em todos os mercados.

