Amazon e grandes da tecnologia podem ter de vender ativo, segundo projeto nos EUA

Deputados da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos preparam uma legislação bipartidária que poderia forçar a Amazon e outras gigantes do setor de tecnologia a na prática se dividirem em duas companhias, ou a vender alguns segmentos de seus negócios, de acordo com fontes ligadas ao assunto e também com documentos obtidos pelo Wall Street Journal.

A lei, que pode ser anunciada nesta sexta-feira, poderia exigir uma separação estrutural dentro dessas empresas.

Outro projeto que pode ser também apresentado nesta sexta tem como alvo a capacidade dessas empresas maiores de alavancar os próprios produtos em suas plataformas online, em detrimento da concorrência. As duas ideias já têm adeptos no governo e na oposição, dizem as fontes.

Elas precisariam ser aprovadas na Câmara e também no Senado – neste precisariam do apoio de muitos republicanos. A oposição se mostra preocupada com o poder dessas gigantes da tecnologia, mas demonstram ceticismo sobre mudanças em leis antitruste em geral.

