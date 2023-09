Amazon e FTC não chegam a acordo para evitar processo antitruste

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/09/2023 - 22:17 Compartilhe

Funcionários da Amazon.com não ofereceram concessões agência americana Federal Trade Commission (FTC) na busca de um acordo em torno de acusações antitruste, abrindo caminho para que a reguladora entre com uma ação judicial no fim deste mês, segundo fontes.

Integrantes da equipe jurídica da Amazon realizaram uma videochamada com funcionários da FTC em 15 de agosto, mas não conseguiram chegar a um acordo, de acordo com uma reportagem do Wall Street Journal. A ligação poderia ser uma oportunidade para que a Amazon se oferecesse para mudar suas práticas de negócio antecipadamente, evitando um processo jurídico.

Mas os advogados da gigante de tecnologia não ofereceram concessões específicas, segundo as fontes.

