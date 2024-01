Amazon desiste de comprar iRobot após investigação da UE

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/01/2024 - 19:01 Para compartilhar:

NOVA YORK, 29 JAN (ANSA) – A Amazon anunciou nesta segunda-feira (29) que desistiu do plano de adquirir a empresa iRobot, fabricante de aspiradores de pó robôs, após uma investigação dos órgãos de defesa da concorrência da União Europeia.

Em um comunicado conjunto, as duas empresas disseram que não haveria caminhos regulatórios para a aprovação por parte do Poder Executivo do bloco.

A aquisição foi anunciada em 2022, e o plano era investigado desde 2023.

Com o cancelamento, a iRobot anunciou um plano de reestruturação, com uma demissão em massa de mais de 30% dos funcionários, cerca de 350. Colin Angle, CEO e um dos fundadores, deixará o cargo.

O desenvolvimento de outros produtos além dos aspiradores, como purificadores de ar, será interrompido.

Entre os motivos para o início da investigação está o fato de a Amazon vender produtos de concorrentes da iRobot em sua plataforma, levantando o risco de que essas outras empresas tivessem a visibilidade de seus anúncios reduzida.

Com a interrupção, ainda assim a Amazon deverá pagar uma taxa de US$ 94 milhões para iRobot. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias