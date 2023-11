Amazon demite funcionários na unidade Alexa em mudança impulsionada por IA

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 20/11/2023 - 1:25 Para compartilhar:

A Amazon anunciou na sexta-feira (17) que está cortando empregos em sua unidade de assistente de voz Alexa, citando mudanças nas prioridades de negócios e um foco maior na inteligência artificial generativa.

Os cortes afetam centenas de funcionários que trabalham no Alexa, de acordo com o e-mail. Uma porta-voz se recusou a detalhar exatamente quantos foram afetados ao NY Post.

“Estamos mudando alguns de nossos esforços para nos alinharmos melhor com nossas prioridades de negócios, e o que sabemos que é mais importante para os clientes – o que inclui maximizar nossos recursos e esforços focados em IA generativa”, Daniel Rausch, vice-presidente de Alexa e Fire TV, disse no e-mail. “Essas mudanças estão nos levando a descontinuar algumas iniciativas.”

A Amazon recuou em várias divisões este mês, inclusive nas divisões de música e jogos e em algumas funções de recursos humanos.

Embora a maioria dos empregos afetados estivesse na divisão de dispositivos, alguns trabalhavam em produtos relacionados ao Alexa em uma unidade diferente, disse uma porta-voz. Muitas empresas estão transferindo recursos para IA generativa, que pode criar códigos de software e respostas de texto longas a partir de prompts curtos.

Alexa é um assistente de voz que pode ser usado para definir temporizadores, fazer consultas de pesquisa, tocar música ou como um hub de automação residencial.

A Amazon disse na época que “sugerir que algumas anedotas pintam um quadro da realidade para uma organização tão grande e diversificada como Dispositivos e Serviços é impreciso” e que apoiava seus produtos.

A Amazon afirmou que seu negócio de dispositivos e serviços não é lucrativo, sem fornecer números.

Apenas no mês passado, a unidade de dispositivos ganhou um novo chefe, Panos Panay, que se juntou à empresa vindo da Microsoft, substituindo David Limp, um veterano de 13 anos que está saindo no final deste ano para chefiar a empresa de foguetes Blue Origin, fundador da Amazon, Jeff Bezos. Panay supervisionou o desenvolvimento do tablet Surface.

A Amazon tem lutado para gerar lucros com o Alexa, que muitas pessoas usam por meio de alto-falantes Echo ou telas de vídeo. A maioria dos esforços para ganhar dinheiro com isso se concentrou em facilitar as compras na Amazon.com.

Os produtos de assistente de voz do varejista on-line com sede em Seattle competem com ofertas da Alphabet e da Apple.

A Amazon cortou mais de 27.000 empregos em toda a empresa no ano passado, parte de uma onda de demissões no setor de tecnologia nos EUA depois que a indústria contratou pesadamente pessoas durante a pandemia.

Os últimos cortes ocorrem no momento em que a Amazon divulgou lucro líquido no terceiro trimestre que excedeu em muito as estimativas dos analistas e previu receitas no último trimestre do ano praticamente em linha com as expectativas. O quarto trimestre é o mais crucial da Amazon, pois inclui compras de fim de ano.

No e-mail, Rausch disse que continua otimista em relação a Alexa.

“Incorporar um novo modelo de linguagem grande em uma IA pessoal com transmissão de voz foi e continua a ser um enorme desafio científico e de engenharia”, escreveu ele, usando outro termo para IA generativa.

