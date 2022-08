Estadão Conteúdo 05/08/2022 - 13:05 Compartilhe

A Amazon anunciou a compra da iRobot Corp., por US$ 1,7 bilhão, incluindo dívidas. Com isso, a varejista online acrescenta outro produto para casas conectadas em seu portfólio, já que essa companhia é a fabricante do Roomba, um robô aspirador de pó.

Nesta sexta-feira, a Amazon informou que pagará US$ 61 por ações pelo iRobot, em um acordo totalmente feito em dinheiro.