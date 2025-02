Amazon assume controle criativo da franquia James Bond

O estúdio Amazon MGM assumirá o controle criativo da franquia James Bond após um acordo histórico para criar uma joint venture com os produtores Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, anunciaram as partes nesta quinta-feira (20).

O acordo representa uma grande mudança na gestão de uma das franquias cinematográficas mais valiosas da indústria, embora a empresa de Wilson e Broccoli continue a ser coproprietária por meio da nova empresa, segundo o comunicado.

O anúncio do acordo, cujos termos econômicos não foram revelados, coincide com a saída de Wilson e Broccoli da produção ativa dos filmes do agente secreto.

Wilson, que trabalha com a franquia 007 há quase 60 anos, disse que se concentrará em “projetos artísticos e beneficentes”. Broccoli, sua meia-irmã, anunciou planos de se envolver em outros empreendimentos.

“Estamos honrados em continuar com este valioso legado”, declarou Mike Hopkins, diretor do Prime Video e da Amazon MGM Studios, destacando o peso histórico da franquia.

A Amazon comprou o emblemático estúdio MGM em 2022, em um contrato que incluía os direitos de distribuição do extenso catálogo de filmes de Bond.

O novo acordo dá à Amazon MGM o controle criativo sobre as futuras produções da franquia, que era sido rigorosamente guardada por seus produtores desde que Albert “Cubby” Broccoli e Harry Saltzman adaptaram pela primeira vez o personagem de Ian Fleming para o cinema.

Barbara Broccoli, filha de “Cubby” Broccoli, trabalhou com quatro atores diferentes no papel do agente 007 e participou diretamente na seleção do último, Daniel Craig.

“007 – Sem Tempo para Morrer”, o 25º filme de Bond, estreou em 2021 e arrecadou 775 milhões de dólares (cerca de 4,4 bilhões de reais).

Ainda não foram feitos anúncios sobre o cronograma da próxima produção nem sobre quem substituirá Craig no papel principal.

arp/sms/mel/val/ic/am