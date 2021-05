Amazon anuncia novo centro logístico em SP, o 9º no Brasil

SÃO PAULO (Reuters) – A gigante norte-americana de comércio eletrônico Amazon anunciou nesta quinta-feira a inauguração de um novo centro logístico em Cajamar, o segundo na cidade da Grande São Paulo e o nono no Brasil.

Segundo a companhia, a unidade vai reforçar o serviço de armazenagem e entrega de encomendas de lojistas que vendem por meio do marketplace da Amazon, o que ela chama de Fulfilment by Amazon (FBA), com ênfase no atendimento aos clientes do serviço por assinatura Prime, que têm direito a fretes grátis.

O novo complexo tem cerca de 57 mil metros quadrados de área.

O FBA vale para vendedores localizados no Estado de São Paulo que operam sob o regime tributário Simples Nacional.

A Amazon havia anunciado em novembro passado a abertura de três centros logísticos adicionais no Brasil, em Minas Gerais (Betim), Distrito Federal (Santa Maria) e Rio Grande do Sul (Nova Santa Rita).

A ampliação da estrutura logística ocorre em meio à corrida de gigantes como Mercado Livre e Magazine Luiza para reduzir os prazos de entrega e ganhar mercado do comércio eletrônico no Brasil, que teve impulso desde o ano passado com o isolamento social devido à pandemia da Covid-19.

(Por Aluisio Alves)

