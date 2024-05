Amazon anuncia investimento de 15,7 bilhões de euros na Espanha

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/05/2024 - 11:48 Para compartilhar:

A empresa americana de vendas online Amazon anunciou nesta quarta-feira (22) um novo investimento de 15,7 bilhões de euros (quase R$ 87 bilhões na cotação atual) para expandir seus data centers na região espanhola de Aragón.

“A Amazon Web Services (AWS) anunciou hoje os seus planos de investir 15,7 bilhões de euros” nesta região do nordeste do país, que poderão criar “17.500 empregos” indiretos “a tempo integral nas empresas locais”, escreveu a empresa em comunicado.

O Governo espanhol comemorou o anúncio, afirmando que este investimento “ratifica a Espanha como um hub digital chave no sul da Europa com grandes vantagens, como a nossa conectividade e as condições climáticas e energéticas locais”, afirmou o ministro da Transformação Digital, José Luis Escrivá, segundo o comunicado da empresa.

“Este novo compromisso da Amazon Web Services com o nosso país coloca a Espanha na vanguarda da inovação tecnológica e da Inteligência Artificial na Europa”, acrescentou.

Segundo o presidente regional de Aragón, Jorge Azcón, este é “o maior investimento econômico da história de uma empresa” na região de 1,3 milhão de habitantes.

A Amazon já possui três centros em Aragón, uma instalação que armazena máquinas, outra para equipamentos de hardware relacionados e uma terceira para dados.